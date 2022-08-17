Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi vefat etti | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Twitter adresinden taziye mesajı paylaşan Bakan Koca, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

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