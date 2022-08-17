Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi vefat etti | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesinin vefat ettiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında taziyesini ileterek, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü." ifadelerine yer verdi.
Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Twitter adresinden taziye mesajı paylaşan Bakan Koca, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlar?
- KPSS önlisans başvuru tarihi uzatıldı mı? KPSS önlisans başvurusu son gün ne zaman?
- 17 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi gün kutlanacak? 30 Ağustos'ta kaç gün tatil yapılacak?
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? MEB son durum
- Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? 2022 Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Mevlid Kandili hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet 2022 Mevlid Kandili takvimi
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?
- Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli'den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!
- Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2022 YKS üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı?