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Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi vefat etti | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi vefat etti | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesinin vefat ettiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında taziyesini ileterek, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü." ifadelerine yer verdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Twitter adresinden taziye mesajı paylaşan Bakan Koca, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

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