Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji gelecek 5 günün (18-22 Ağustos 2022) haritalı hava durumu tahminlerini açıkladı. Vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda bilgilendirme yapılan tahminlerde İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi ve hava muhalefeti için tarih verildi. Peki, 81 ilde yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve diğer tatil bölgelerinde hava durumu tahminleri nasıl? Buna göre; yarın (18 AĞUSTOS) Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli'nin iç kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun'un iç kesimleri, Tokat, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan denizlerde fırtına bekleniyor.
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