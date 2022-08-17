Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı