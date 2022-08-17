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Haberler Galeri Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji gelecek 5 günün (18-22 Ağustos 2022) haritalı hava durumu tahminlerini açıkladı. Vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda bilgilendirme yapılan tahminlerde İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi ve hava muhalefeti için tarih verildi. Peki, 81 ilde yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve diğer tatil bölgelerinde hava durumu tahminleri nasıl? Buna göre; yarın (18 AĞUSTOS) Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli'nin iç kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun'un iç kesimleri, Tokat, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan denizlerde fırtına bekleniyor.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 20:50 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 20:53
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Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...

MARMARA: Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ ve Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 38°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

NOT: İstanbul'da bu cuma sağanak yağmur beklenmekte.

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Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...

KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? | İstanbul, Ankara, İzmir...

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu