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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

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Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halinde olan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisinde, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 99 metre boyundaki gemi için kurtarma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halinde olan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisinde, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası meydana geldi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 99 metre boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.

KURTARMA GEMİSİ SEVK EDİLDİ

Müdürlükten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan SUN UNICORN isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi."

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