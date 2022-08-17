HDP’li Özlem Gündüz’den Türkiye’ye ’operasyon’ tehdidi: Faturası ağır olur

TÜRKİYE'YE TEHDİTLER SAVURDU: "FATURASI AĞIR OLUR"

Olası bir işgalin faturasının Türkiye için hem ekonomik hem de siyaseten çok çok ağır olacağı tehdidinde bulunan Gündüz, "Olası bir Rojava'yı işgal durumunun faturası, Türkiye'ye hem ekonomik hem siyaseten hem toplumsal olarak çok çok ağır olacaktır. Rojava'ya olası bir işgal durumunun faturası, her anlamda çok ağır olacaktır. Bu iktidarı çok daha hızlı bir çöküşe götürecektir." dedi.