Öldürülen teröriste HDP’den taziye töreni

KENDİSİNE 'İŞ ADAMI' GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞ

Teröristlerden birinin 2016 yılında dikkat çekmemek için Maserati marka lüks otomobil alıp kendisine 'iş adamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villa tutan Ulaş Alankuş olduğu belirlenmişti.