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Öldürülen teröriste HDP'den taziye töreni

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Öldürülen teröriste HDP’den taziye töreni

Terör örgütü PKK'lı iki terörist, Ağrı'da düzenlenen operasyonla öldürülmüştü. Teröristlerden birinin, kendisine 'iş adamı' görüntüsü veren Ulaş Alankuş olduğu belirlenmişti. Teröristin HDP kongrelerinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Alankuş için HDP Kadıköy ilçe teşkilatında taziye töreni düzenlendi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulmuştu.

Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

KENDİSİNE 'İŞ ADAMI' GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞ

Teröristlerden birinin 2016 yılında dikkat çekmemek için Maserati marka lüks otomobil alıp kendisine 'iş adamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villa tutan Ulaş Alankuş olduğu belirlenmişti.

HDP KONGRELERİNDE BOY GÖSTERMİŞTİ

Teröristin HDP kongrelerine katıldığı görüntüler de ortaya çıkmış, kirli iş birliği bir kez daha gözler önüne serilmişti.

TERÖRİST İÇİN TAZİYE TÖRENİ

Alankuş için, bugün HDP'nin Kadıköy ilçe teşkilatı tarafından bir taziye töreni düzenlendi.

Törene, teröristin babası ve ağabeyi ile HDP'li yöneticiler katıldı.

ENGİN ALTAY'IN AÇIKLAMASI AKILLARA GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz aylarda, ittifak ortakları HDP'yi savunduğu konuşmasında, "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil" demişti.

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