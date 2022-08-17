Başkan Erdoğan ile İsrail Başbakanı Yair Lapid yeni dönemi konuştu: İş birliği vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan büyükelçi atanmasıyla ilgili adımın atılacağını vurgulayıp, ilişkilerin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
Başkan Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
"YENİ BÜYÜKELÇİNİN ATANMASI KONUSUNDA GEREKLİ ADIMLARI ATACACAĞIZ"
Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Başkan Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.
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