Başkan Erdoğan ile İsrail Başbakanı Yair Lapid yeni dönemi konuştu: İş birliği vurgusu

Başkan Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN