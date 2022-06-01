01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'da çözülme devam ediyor! Gri Kategorideki terörist teslim oldu

Son dakika: PKK'da çözülme devam ediyor! Gri Kategorideki terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
ABONE OL
Son dakika: PKK’da çözülme devam ediyor! Gri Kategorideki terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünden kaçan teröristlerin teslim olmaya devam ettiğini dile getirdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, Gri Kategorideki örgüt mensubunun dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA