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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli toplam 3 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttükleri belirtilen14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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