10 Ağustos 2022, Çarşamba
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FETÖ'nün eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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FETÖ’nün eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) müzahir eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalıştıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

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