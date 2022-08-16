CHP'li belediyelerde işçi grevi büyüdü! AK Parti'de zam sevinci
AK Parti yönetimindeki belediyelerde çalışan personeller yüzde 80 zammın sevincini yaşarken, CHP'li belediyelerde çalışanlar haklarını alamadıkları için greve gitti. En düşük net maaş 8 bin 750 lira olurken ortalama maaş ise 9 bin 200 lirayı geçti. Önümüzdeki günlerde ise yeniden zam yapılacağı öğrenildi.
İstanbul'da CHP tarafından yönetilen Maltepe, Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Sarıyer ve Beylikdüzü belediyelerindeki personel, haklarını alamadıkları gerekçesiyle tek tek grev kararı alırken, AK Parti'nin yönettiği belediyelerdeki personel ise zam görüşmelerinde mağdur olmamaları için yapılan en düşük yüzde 80 zammın sevincini yaşıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Sarıyer'de AK Parti belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı neticesinde, 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerinde çalışan işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıkladı. En düşük net maaş 8 bin 750 lira olurken ortalama maaş ise 9 bin 200 lirayı geçti. Önümüzdeki günlerde ise yeniden zam yapılacağı öğrenildi.
Tuzla Belediyesi çalışanları zam sonrası Başkan Şadi Yazıcı'ya özel bir sürpriz hazırladı. Temizlik personeli başta olmak üzere farklı birimlerde çalışanlar, Yazıcı'ya teşekkür etmek için belediye binasının girişinde toplandı.
Çalışanlar, başkanın belediye binasına giriş yaptığı anda davul, zurnalar ve konfetilerle karşılama yaptı. Başkan da sürprize halaya katılarak karşılık verdi.
Zam kararı sonrasında AK Partili belediyelerde çalışan personel sevinçlerini paylaştı:
Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan İzzettin Taşpınar (32): Zam kararı bizi çok mutlu etti. Enflasyona, hayat pahalılığına karşı bizi ezdirmeyen başkanımız M. Ergün Turan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Niyazi Karataş (54): Biz emekçi insanlara sahip çıktılar. Bundan dolayı çok memnunuz. Eskiden bırakın böyle bir zammı, 3-5 ay maaş veremezlerdi. Şimdi hamdolsun. Maaşlarımızı vaktinde alıyoruz.
Süleyman Yelboğa (28): Önce asgari ücret konusunda iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine yüzde 80 gibi önemli bir oranda zam yaptı belediyemiz. Kendimizi sahipsiz hissetmedik.
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