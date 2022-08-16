CHP’li belediyelerde işçi grevi büyüdü! AK Parti’de zam sevinci

Zam kararı sonrasında AK Partili belediyelerde çalışan personel sevinçlerini paylaştı:

Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan İzzettin Taşpınar (32): Zam kararı bizi çok mutlu etti. Enflasyona, hayat pahalılığına karşı bizi ezdirmeyen başkanımız M. Ergün Turan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Niyazi Karataş (54): Biz emekçi insanlara sahip çıktılar. Bundan dolayı çok memnunuz. Eskiden bırakın böyle bir zammı, 3-5 ay maaş veremezlerdi. Şimdi hamdolsun. Maaşlarımızı vaktinde alıyoruz.

Süleyman Yelboğa (28): Önce asgari ücret konusunda iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine yüzde 80 gibi önemli bir oranda zam yaptı belediyemiz. Kendimizi sahipsiz hissetmedik.