İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Gaziantep’teki camilerden yükselen Suriye’ye operasyon anonsuna ilişkin açıklama: Maksadını aşan bir anons olmuş

"MAKSADINI AŞMIŞ BİR İLAN OLMUŞ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda Vali Bey ile biraz önce konuştum. Öyle bir sokağa çıkma yasağı filan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Yani bu tip işlerde kamu görevlilerine ikazım soğukkanlı olmalarıdır"