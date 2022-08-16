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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gaziantep'teki camilerden yükselen Suriye'ye operasyon anonsuna ilişkin açıklama: Maksadını aşan bir anons olmuş

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Gaziantep’teki camilerden yükselen Suriye’ye operasyon anonsuna ilişkin açıklama: Maksadını aşan bir anons olmuş

Suriye sınırında Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan camilerden gece yarısı anonslar yapıldı. Yapılan anonsta "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın." ifadeleri kullanıldı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye'ye bir operasyonun söz konusu olmadığını ifade ederken Gaziantep Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRMA ATIŞLARI YAPILDI

Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Aynularap'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi. Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.

13 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit olduğu, yaralanan 4 askerin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğu, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

CAMİDEN ANONS: BİRAZDAN PKK'YA OPERASYON DÜZENLENECEK

Bu gece saatlerinde ise Karkamış'ta flaş bir gelişme yaşandı. Bölgedeki camilerden "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir." anonsu yapılırken vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

"MAKSADINI AŞMIŞ BİR İLAN OLMUŞ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda Vali Bey ile biraz önce konuştum. Öyle bir sokağa çıkma yasağı filan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Yani bu tip işlerde kamu görevlilerine ikazım soğukkanlı olmalarıdır"

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GAZİANTEP VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karkamışta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb.bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir.

Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır.

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