İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gaziantep'teki camilerden yükselen Suriye'ye operasyon anonsuna ilişkin açıklama: Maksadını aşan bir anons olmuş
Suriye sınırında Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan camilerden gece yarısı anonslar yapıldı. Yapılan anonsta "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın." ifadeleri kullanıldı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye'ye bir operasyonun söz konusu olmadığını ifade ederken Gaziantep Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.
CEZALANDIRMA ATIŞLARI YAPILDI
Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.
Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Aynularap'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.
Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi. Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.
13 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit olduğu, yaralanan 4 askerin de tedavisine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğu, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
CAMİDEN ANONS: BİRAZDAN PKK'YA OPERASYON DÜZENLENECEK
Bu gece saatlerinde ise Karkamış'ta flaş bir gelişme yaşandı. Bölgedeki camilerden "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir." anonsu yapılırken vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları istendi.
"MAKSADINI AŞMIŞ BİR İLAN OLMUŞ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda Vali Bey ile biraz önce konuştum. Öyle bir sokağa çıkma yasağı filan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Yani bu tip işlerde kamu görevlilerine ikazım soğukkanlı olmalarıdır"
GAZİANTEP VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karkamışta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb.bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir.
Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, açıklandı mı? 17 Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde yattı? e-devler ile sıralı iller listesi...
- Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Kopenhag Trabzonspor canlı maç izle! Kopenhag Trabzonspor Exxen kesintisiz canlı izleme LİNKİ...
- VGM burs başvuruları başladı mı? VGM 2022-2023 burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- EYT için formüller ortaya çıktı! 8 Eylül 1999 kritik tarih! Kısmi emeklilik ve borçlanma listeye eklendi...
- İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman yapılacak 2022?
- ÖTV indirimi son dakika gelecek mi, var mı? ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşer mi?
- Okullar ne zaman açılıyor? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Noter sistemi neden çöktü, açıklama geldi mi?
- Motorine zam var mı? 17 Ağustos'ta mazota zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? SON DAKİKA HABERLER
- 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman başlıyor? 2022 Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler? Son gelişmeler...