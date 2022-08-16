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81 ile SON DAKİKA "bekçi" genelgesi

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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81 ile SON DAKİKA bekçi genelgesi

SON DAKİKA! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. İşte alınan kararlar...

Yapılan yeni düzenlemeye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları sonlandırılmıştır". (Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak).

ÇALIŞMA SÜRESİ

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecektir.

Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.

"ZORUNLULUK HALLERİ HARİCİNDE..."

Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.

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