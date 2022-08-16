Başkan Erdoğan’dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah’a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...

"Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nde ziyarette bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Bu ziyaretin Malezya ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi sürecini hızlandıracağını umuyorum. Ben ve Kraliçe, Türkiye ve halkının her daim Allah tarafından korunması için dua ediyoruz."