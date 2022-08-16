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Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK'ya darbe

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK’ya darbe

Son dakika haberi...MSB: Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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