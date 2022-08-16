Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Noter sistemi neden çöktü, açıklama geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Noter işlemlerinin yürütüldüğü Noter Bilgi Sistemi'nde yaşanan aksaklıklar sonrasında sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Noter sistemi neden çöktü, açıklama geldi mi?