15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da sağanak yağmur başladı! Ankara için flaş uyarı | AFAD'dan kritik uyarı mesajı! İşte 5 günlük hava durumu

İstanbul'da sağanak yağmur başladı! Ankara için flaş uyarı | AFAD'dan kritik uyarı mesajı! İşte 5 günlük hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da sağanak yağmur başladı! Ankara için flaş uyarı | AFAD’dan kritik uyarı mesajı! İşte 5 günlük hava durumu

İstanbul için beklenen sağanak yağış şiddetli bir şekilde başladı. Meteoroloji'den 17 il için yapılan sağanak yağmur beklentisi sonrası gözler İstanbul ve başkent Ankara'ya çevrilmişti. Saat 10.00 sularında başlayan yağmur sonrası birçok ilçede trafik felç olurken, araçlar da yollarda kaldı. Peki İstanbul'daki yağmur kaç gün sürecek. AFAD, SMS yoluyla milyonlarca İstanbulluya sel, yıldırım, dolu ve hortum beklendiğini belirtti. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağmur başladı. İstanbul Maltepe'de bazı araçların sağanak nedeniyle yolda kaldığı görüldü.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin bazı noktalarında başladı. Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

HAVA RADARI A HABER'DE

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağışların anlık izlendiği hava radarı A Haber ekranlarında takip edildi.

Haktan Uysal canlı yayında İstanbul'daki sağanak yağışların anlık seyrini aktardı.

AFAD'DAN KRİTİK UYARI

AFAD, SMS yoluyla milyonlarca İstanbulluya sel, yıldırım, dolu ve hortum beklendiğini belirtti.

AFAD'ın uyarısında, "İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe'de yağmur nedeniyle iki otomobil mahsur kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 10.00'da yüzde 54 olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Hava radarlarında şu an HAVA RADARLARINDA ŞU AN

İstanbul’da kuvvetli sağanak İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA