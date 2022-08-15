İstanbul'da sağanak yağmur başladı! Ankara için flaş uyarı | AFAD'dan kritik uyarı mesajı! İşte 5 günlük hava durumu
İstanbul için beklenen sağanak yağış şiddetli bir şekilde başladı. Meteoroloji'den 17 il için yapılan sağanak yağmur beklentisi sonrası gözler İstanbul ve başkent Ankara'ya çevrilmişti. Saat 10.00 sularında başlayan yağmur sonrası birçok ilçede trafik felç olurken, araçlar da yollarda kaldı. Peki İstanbul'daki yağmur kaç gün sürecek. AFAD, SMS yoluyla milyonlarca İstanbulluya sel, yıldırım, dolu ve hortum beklendiğini belirtti. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağmur başladı. İstanbul Maltepe'de bazı araçların sağanak nedeniyle yolda kaldığı görüldü.
İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin bazı noktalarında başladı. Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
HAVA RADARI A HABER'DE
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağışların anlık izlendiği hava radarı A Haber ekranlarında takip edildi.
Haktan Uysal canlı yayında İstanbul'daki sağanak yağışların anlık seyrini aktardı.
AFAD'DAN KRİTİK UYARI
AFAD, SMS yoluyla milyonlarca İstanbulluya sel, yıldırım, dolu ve hortum beklendiğini belirtti.
AFAD'ın uyarısında, "İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe'de yağmur nedeniyle iki otomobil mahsur kaldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 10.00'da yüzde 54 olarak ölçüldü.
METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
MGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı.
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
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