İstanbul’da sağanak yağmur başladı! Ankara için flaş uyarı | AFAD’dan kritik uyarı mesajı! İşte 5 günlük hava durumu

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI



MGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.