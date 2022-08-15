ODA TV'nin A Haber algısını vatandaş çürüttü! İşte Ankara'daki sarı çizme olayının gerçekleri...
Bugün Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda vatandaş zor anlar yaşarken, bir kişi ise hayatını kaybetti. Her olayda olduğu gibi izleyicilerine haberi anında ulaştırma hedefi taşıyan A Haber muhabirleri de bölgeden yaptıkları canlı yayınlarla son gelişmeleri izleyicilerine aktardı. O yayınlardan birinde muhabirlerimizin giydiği çizme üzerinden algı operasyonuna kalkan ODA TV sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Sağanak yağışa karşı tedbirini alan ve çizme giyen muhabirlerimizin yayın yaptığı Sıhhiye Köprüsü'nün yayından yarım saat sonra sular altında kaldığı görüldü. ODA TV'yi yaptığı boş algı operasyonu nedeniyle eleştiren vatandaşlar "Olacakları önceden sezmişler. Mansur Yavaş'tan daha fazla tedbir aldıkları kesin" yorumunda bulundu. A Haber Ankara Haber Şefi Muhammet Karadağ yaşanan olayın perde arkasını detaylarıyla anlattı. İşte o paylaşımlar...
OPERASYONCU ODA TV
Millet İttifakı'nın medyadaki operasyon ayağı ODA TV bu sefer de A Haber'i hedef aldı. Oda TV, A Haber muhabirlerinin bugün "sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği" Ankara'da çizme giyerek yayın yapmasını eleştirdi.
SÖZDE HABERDE "A HABER YAKALANDI" YALANI
ODA TV tarafından yapılan sözde haberde "A Haber fena yakalandı. Ankara'da yerler kuruyken sarı çizmeyle çekim..." ifadelerine yer verildi.
YARIM SAAT SONRA KÖPRÜ ALTINI SU BASTI
ODA TV'nin haberindeki A Haber muhabirlerinin yaptıkları yayını Sıhhiye Köprüsü'ne 100 metrelik bir mesafede yaptığı ve yayından sadece yarım saat sonra Sıhhiye köprüsünün altını su bastığı görüldü.
ODA TV'NİN YALANINA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Ankara özelinde Mansur Yavaş tarafından fonlandığı bilinen ODA TV'nin yaptığı bu habere sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.
"OLACAKLARI ÖNCEDEN SEZMİŞLER"
Yayın sonrası Sıhhiye Köprüsü'nün altını su bastığını gören vatandaşlar ODA TV'nin sözde haberinin altına "Olacakları önceden sezmişler demek. Helal olsun A Haber'e!" yorumunda bulundu.
"HABER DEĞERİ YOK"
Bir diğer vatandaş ise yaptığı yorumda " Bugün Ankara'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir fırtına meydana geldi. Yarım saat sonra düzeldi hava. Şiddetli yağış sonrası dışarıya çıkarken ben de çizmemi giydim. O yüzden bu görüntü hiç de anormal değil. Bugün Ankara'daki hiçkimse için bu görüntünün bir haber değeri yok." ifadeleriyle ODA TV'yi eleştirdi.
A Haber Ankara Haber Şefi Muhammet Karadağ yaptığı sosyal medya paylaşımında ODA TV'nin algı operasyonuna ilişkin gerçekleri tek tek açıkladı.
SORGULAMAK GAZETECİLERE YAKIŞIR
Sokrates, "Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez" der, sorgulamak en çok da biz gazetecilere yakışır,yakışmalı! Şu sıradalar sosyal medyada Oda tv'nin haberleştirdiği bir görüntü dolaşıyor. O görüntünde A Haber muhabiri kuru bir alanda çizme ile anons çekiyor.
ÖNYARGI İLE YAKLAŞMAYIN
İlk görüşte özellikle A haber'e önyargısı olanlar gerçeği bilmeden olumsuz bir tutum takınabilir. Ancak hakikati aramak hepimizin görevi. Peki bugün neler oldu?
TÜM OLASILIKLAR DÜŞÜNÜLDÜ
Saat 16:07 gibi Ankara'da sağanak yağış ve fırtına başladı. Habercilik refleksi ile hemen bir ekibimizi dışarı çıkardık. Muhabir arkadaşımız tüm olasılıkları göz önüne alarak çizme ve yağmurluğunu giydi. 16 bülteninde uzunca bir yayın yaptı.
ASILSIZ HABER YAPMADIK
O yayına Youtube'da "A haber canlı" yazrak ve yayınını geriye sararak ulaşabilirsiniz. Asla asılsız haber yapmadık, çünkü bizim Yüce bir Makama verecek hesabımız var. Her şeyden önce Allah'tan korkarız.
ANKARALILAR ÇOK İYİ BİLİR
1 kişinin ölümüne neden olan, altgeçitleri su ile dolduran, çatıları uçuran sağanak yağış tek bültenle geçiştirilemezdi, sonraki bültenlerde de farklı lokasyonlara doğru yola çıktı ekibimiz. Yağış 6-7 dakika sürdüğü için yollar hemen kurudu. Ankaralılar bunu çok iyi bilir.
BU KADAR MERHAMETSİZ OLUNMAMALI
Zaten söz konusu anonsda muhabir arkadaşımızın çizmeleri de görünmüyor. Kameraman yakın çekim ile sadece belden yukarısını alıyor. Burada da "yağış bitti hava açtı ancak bazı altgeçitlerdeki su hala duruyor" benzeri bir anons çalışıyor...
Bu açıklamayı A haber Ankara Haber şefi olarak değil, bir gazeteci olarak yazdım. Vicdan sahibi bir insan bir ağabey olarak yazdım. Genç muhabir arkadaşımızın daha yürüyeceği çok yol var. Hepimizin ailesi, akrabası arkadaşları var. Bu kadar merhametsiz olunmamalı.
GAZETECİLİK ETİĞİ NEREDE?
Oda tv yöneticilerini hakikati yayınlamaya davet ediyorum. En azından arayıp sormaları gerekliydi. Öyle ki Gazetecilik etiği bunu gerektirir.
Oda tv'nin haberi medya okuryazarlığının önemini de bir kez daha ortaya koydu. Bu eğitimi almayanlar her gördüğüne inanıyor. Oysa ki her şey göründüğü gibi olsa elinize aldığınız deniz suyu mavi olurdu. Selametle kalın...
FETÖ HESAPLARI DA DEVREDE
Twitter'da FETÖ'ye verdiği destekle bilinen WHO? adlı hesap da ODA TV'nin algı operasyonuna destek verdi. Yapılan paylaşımda "Ankara'da AHaber yağmur çizmeleri giymiş yağmur sel felaket haberi hazırlarken… Tek sorun yağmur yok olsun sonradan eklerler artık… :)" denildi.
ANKARA VALİSİ: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde 3 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer 2 yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Başkentte aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak sonucu bazı alt geçit ve yollar ile bina ve iş yerlerinin girişinde su baskınları meydana geldi.
Şiddetli yağmurun yanı sıra kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı caddelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Mazgalların tıkanmasıyla birçok yol su altında kaldı.
Bazı alt geçitlerdeki su baskını nedeniyle mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan mazgalları açmak için büyük çaba harcadı.
Fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları zarar görürken, bazı bina ve iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi. Bu arada, Altındağ Örnek Mahallesi İçli Sokak'taki bir caminin minaresi şiddetli fırtına sırasında yıkıldı.
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