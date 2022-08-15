ODA TV’nin A Haber algısını vatandaş çürüttü! İşte Ankara’daki sarı çizme olayının gerçekleri...

BU KADAR MERHAMETSİZ OLUNMAMALI

Zaten söz konusu anonsda muhabir arkadaşımızın çizmeleri de görünmüyor. Kameraman yakın çekim ile sadece belden yukarısını alıyor. Burada da "yağış bitti hava açtı ancak bazı altgeçitlerdeki su hala duruyor" benzeri bir anons çalışıyor...

Bu açıklamayı A haber Ankara Haber şefi olarak değil, bir gazeteci olarak yazdım. Vicdan sahibi bir insan bir ağabey olarak yazdım. Genç muhabir arkadaşımızın daha yürüyeceği çok yol var. Hepimizin ailesi, akrabası arkadaşları var. Bu kadar merhametsiz olunmamalı.

GAZETECİLİK ETİĞİ NEREDE?

Oda tv yöneticilerini hakikati yayınlamaya davet ediyorum. En azından arayıp sormaları gerekliydi. Öyle ki Gazetecilik etiği bunu gerektirir.

Oda tv'nin haberi medya okuryazarlığının önemini de bir kez daha ortaya koydu. Bu eğitimi almayanlar her gördüğüne inanıyor. Oysa ki her şey göründüğü gibi olsa elinize aldığınız deniz suyu mavi olurdu. Selametle kalın...