CHP’li Faik Öztrak’a Atatürk’e hakaret eden Fatma Yavuz soruldu: Helalleşmede kırmızı çizgi olmaz

FATMA YAVUZ NE DEMİŞTİ?

CHP'nin 'helalleşme' buluşmasında konuşan Fatma Yavuz, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istemiş, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" demişti.

Fatma Yavuz'un Mustafa Kemal Atatürk'e, Türk milletine hakaret eden bir isim olduğu ortaya çıktı.