CHP'li Faik Öztrak'a Atatürk'e hakaret eden Fatma Yavuz soruldu: Helalleşmede kırmızı çizgi olmaz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin düzenlediği helalleşme töreninde söz alan ve Atatürk ile Türk milletine ettiği hakaretlerle gündeme gelen Fatma Yavuz'a arka çıktı. Helallaşmede kimsenin kırmızı çizgisi olmadığını söyleyen Öztrak, "İnsanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği sözde "Helalleşme Buluşması" skandallarla ünlenen Fatma Yavuz'un şovuna sahne oldu. Şahin'in sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletine hakaret ettiği ortaya çıkmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
SKANDAL AÇIKLAMALAR SORULDU: "HELALLEŞMEDE KIRMIZI ÇİZGİ OLMAZ" DEDİ
Burada konu hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Öztrak, "Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları" dedi. Açıklamasının devamında helalleşmenin de kendi arasında kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden CHP Sözcüsü, "Helalleşmede kul hakkı dışında kimsenin kimseye karşı kırmızı çizgisi olmaz" dedi.
Öztrak'ın açıklamaları şöyle:
"Partimizin olmazsa olmazları belli. Bu zaten tüzüğümüzde yazıyor, Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları. O gün orada İl Başkanlığında insanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir."
FATMA YAVUZ NE DEMİŞTİ?
CHP'nin 'helalleşme' buluşmasında konuşan Fatma Yavuz, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istemiş, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" demişti.
Fatma Yavuz'un Mustafa Kemal Atatürk'e, Türk milletine hakaret eden bir isim olduğu ortaya çıktı.
TÜRKLER SOYKIRIM YAPTI YALANI
İBB İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara, Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarılırken, aynı birimde çalışan Fatma Yavuz ise Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret etmişti.
İşte o tweetler;
İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten atılan Fatma Yavuz'un, İBB'de İnanç Masasında işe başladığı ortaya çıktı. Yavuz'un, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği, Türklerin soykırım yaptığına ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlenirken, ülkücüler için de "hırsız" ithamlarında bulunduğu görüldü.
"SOYKIRIM SÜRÜYOR" PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Diğer yandan İnanç Masası sorumlusu Vedat Kara'nın da Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarıldığı, sosyal medya hesabından "bende soykırım diyorum" , "Agos gazetesi önüne 'Turan Ocakları' imzalı siyah çelenk bırakılmış. Soykırım sürüyor. Tüm arsızlığı ve yüzsüzlüğü ile" , "Sabiha Gökçen Havaalanının sadece adı değil, kendi de berbat" , "Sadettin Teksoy'un kutuplarda namaz kılması ile CHP'nin Atatürk'ün ölüm yıldönümünde mevlit okutması anasında benzerlik yok mu?" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İnanç Masası biriminde görev yapan Fatma Yavuz, nikah töreninde alkol servisinde bulundu.
Bu durumu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık, çünkü yaşam tarzına saygı, lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir. Nas diyor ki: 'Vela teziru vaziraten vizra uhra' (Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez)" ifadelerini kullandı.
"MUHAFAZAKARLARIN SEKÜLER DOSTLARA BORCUDUR"
2019 yılında Diyanet'ten ihraç edilen ve daha sonra İBB'de işe alınan Yavuz'un paylaştığı videoda "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek alkol servisi ile ilgili konuştuğu görüldü.
"MELEKLER 'GÜNAH YAZIYORUZ' DEMİYOR"
"Burada gördük ki hiçbir şey olmuyor. İsteyen çayını içiyor, isteyen alkol. Kimse kimseye saldırmıyor. Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor." ifadelerini kullanan Yavuz, sözlerinin devamında Diyanet'e de seslenerek şunları söyledi:
"Ben dindar dostlarım gelmezler saygı duyarım diye bekliyorum. Bizzat kendim finanse ederek ikram edeceğim dedim. Çok güzel bir şey oldu, Dindar dostlarım da burada. Sayın Diyanet sen istediğin kadar masa başında otur fetva üret. Hiçbir şey olmuyor, kimseye de günah bulaşmıyor. Teşekkür ederim benim hayalimdi hayalim gerçek oldu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak?
- Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?
- EPGİS son dakika açıklamaları: Motorine zam iptal mi edildi? Motorin, benzin, mazota zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları...
- VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?
- KPSS önlisans başvuru süresi uzatıldı mı? 2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti ödeme son gün!
- Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 üniversitelerde eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak? YÖK takvimi
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 15 Ağustos evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet evde bakım parası sorgulama!
- İŞKUR engelli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı 1.356 engelli temizlik görevlisi alımı şartları neler?
- KPSS önlisans başvuru para yatırma son gün ne zaman? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er 1, 2, 3. grup sevk tarihleri
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- ÖSYM şifremi unuttum, nereden alabilirim? ÖSYM aday şifre alma nasıl yapılır? e-Devlet ile ÖSYM giriş nasıl yapılır?