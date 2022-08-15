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AK Parti'den Suriye ile ilişkilere ilişkin yeni açıklama! Hayati Yazıcı: Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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AK Parti’den Suriye ile ilişkilere ilişkin yeni açıklama! Hayati Yazıcı: Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı. Yazıcı ayrıca yaptığı açıklamada çekişmeleri çözebilecek en önemli adımın diyalog olduğunun altını çizdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı.

Yazıcı ayrıca açıklamasında iki ülke arasındaki çekişmeleri çözebilecek en önemli adımın diyalog olduğunun altını çizdi.

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da şöyle cevap verdi:

ESAD İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

"Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile da kısa bir sohbetim oldu, o toplantı marjında. Orada da bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu söyledim. Teröristlerin temizlenmesi lazım, kim olursa olsun. Ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda destek olabileceğimizi söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz."

BAHÇELİ'DEN DİYALOGA DESTEK

Bahçeli "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" dedi.

Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti’den Suriye ile diyalog açıklaması AK PARTİ'DEN SURİYE İLE DİYALOG AÇIKLAMASI

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