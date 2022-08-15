Son dakika: Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası
Son dakika haberi... Terör örgütü mensubu bir grup Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir piknik alanında düzenledikleri etkinlikte, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçalarını açıp örgüt lehine slogan attı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz detayları anlattı.
Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi.
TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGANLAR ATILDI
PKK'nın sözde yöterör örgütü lehine sloganlar atıldı.neticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.
Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ, PKK/PYD'YE OFİS AÇMA İZNİ VERİLMİŞTİ
Güney Kıbrıs Rum Yönetimince, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti.
Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.
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