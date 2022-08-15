Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

BÜROKRATLAR BAY KEMAL TARAFINDAN NET TEHDİT EDİLİYOR

Meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık, net tehdit ediliyor. Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Yaşanan her Hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhaletin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Çorum'da 50 bin kişinin katılımıyla bir miting gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. Orada verilen rakam 10-15 bin kişi. Kardeşlerimizle bütünleştik. Tüm bunlarla beraber, Çorum'da il teşkilatımızın binasının açılışını yaptık.

CHP'li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde, geçmişlerini reddedenleri bir kenara bırakıyoruz. Biz ülkemize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz.