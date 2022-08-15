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İstanbul Havalimanı'ndan dikkat çeken başarı!

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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İstanbul Havalimanı’ndan dikkat çeken başarı!

İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı.

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