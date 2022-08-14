AK Parti 21 yaşında | İşte Başkan Erdoğan liderliğindeki 21 yıllık başarının hikayesi

Aynı dönemde hükümetin başlattığı çözüm süreci, PKK'nın süreci sabote etmesiyle sona erdi. HDP ise Türkiye'den değil PKK'dan yana tavır aldı. Selahattin Demirtaş, 6-7 Eylül olaylarında halkı ayaklanmaya çağırdı.

FETÖ, AK Parti'ye açtığı savaşı bırakmıyordu.Türkiye'nin dış poltikasına büyük darbe vurmayı hedefleyen FETÖ, MİT tırları krizini

gündeme taşıdı. Hedef Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ydi. Yine başarılı olamadı.

AK Parti, 2014 seçimi öncesinde, anayasa değişikliğine gitti. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini öngören değişikliğe, referandumda halkın yüzde 69'u "evet" dedi. 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde oyların yüzde 52'sini alan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilen ilk başkanı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün son hamlesi ise 15 Temmuz'da geldi. FETÖ, 7 Şubat MİT krizi ve 17-25 Aralığın ardından 15 Temmuz'da

bu kez topyekun bir işgal hareketine girişti. Tarihin en kanlı darbe girişimi, silahlı kuvvetler içindeki üniformalı teröristler aracılığıyla gerçekleştirilmek istendi. Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine millet tankların önüne geçerek vatana sahip çıktı.

AK PArti'nin 15 Temmuz sonrasındaki ilk hedefi FETÖ'nün uyuyan hücrelerini tasfiye etmek oldu. Darbeye destek verenlerin tespit ve yargı süreci başlatıldı. TSK ve diğer devlet kurumlarından tüm FETÖ üyeleri ihraç edilmeye başlandı. FETÖ üyelerinin ihracın yanında terör suçundan yargılanmasının da önü açıldı.

TSK'nın ve Türkiye'nin savunmasının yeniden yapılandırılması elzemdi. Komuta yapısı ve askeri yapıda büyük değişikliklere gidildi. Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına bağlandı ve personel politikaları üzerinde reformlar yapıldı.

Yapılan düzenlemeyle türk silahlı kuvvetleri daha da güçlendi. Öyle ki; 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye'deki terör koridoru paramparça edildi. Teröristlere de ağır darbe vuruldu.

Savunmada yerli ve milli silah hamlesi ile yeni dönemin kapısı açıldı. İHA- SİHA ve ATAK helikopterleri gibi yeri ve milli silahların kullanıldığı operasyonlarda teröristlere kampları dar edildi.

Yeni Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine ihtiyacı vardı. AK Parti'nin önerisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiydi. 16 Nisan referandumunda halk evet dedi ve Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanlarının partileriyle bağı kesilir hüküm anayasa'dan çıkarıldı. Erdoğan'a kurucusu olduğu AK Parti'ye kavuşacaktı.