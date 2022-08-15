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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 28 milyon 553 bin 274 kök uyuşturucu madde ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 28 milyon 553 bin 274 kök uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır’da yürütülen Eren-Abluka narko-terör operasyonlarında terörün finans kaynağına büyük darbe indirildi. Milyonlarca kök, tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

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