Başkan Erdoğan’dan Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 751. yıl dönümü anma programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nda son dakika açıklamalarında bulunuyor. İşte detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Hacı Bektaş- Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları yoğurarark Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.

Hacı Bektaş- Veli irfanı yolumuzu aydınlatıyor.

Biz ayrılıktan uzak durmak mecburiyetindeyiz.

Maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları inançla aştık.

Hak dostlarının bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz.

Tevhidimiz bir olalım, diri olalım, diri olalım üzerine kuruludur. Yaşadığımız kimi acılara rağmen millet olarak peygamberimizin öğüdünü sahiplendik.

Hak dosltarının mirasına sıkıca sarılmalıyız.

Tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlık çalışıyor.

Oyun ve provokasyonları takip ediyoruz. Sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız.

Ayrıntılar geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret edip Alevi dedeleri ve akademisyenlerle iftar programında buluştu.