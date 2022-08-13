Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 751. yıl dönümü anma programında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nda son dakika açıklamalarında bulunuyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nda son dakika açıklamalarında bulunuyor. İşte detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Hacı Bektaş- Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları yoğurarark Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.
Hacı Bektaş- Veli irfanı yolumuzu aydınlatıyor.
Biz ayrılıktan uzak durmak mecburiyetindeyiz.
Maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları inançla aştık.
Hak dostlarının bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz.
Tevhidimiz bir olalım, diri olalım, diri olalım üzerine kuruludur. Yaşadığımız kimi acılara rağmen millet olarak peygamberimizin öğüdünü sahiplendik.
Hak dosltarının mirasına sıkıca sarılmalıyız.
Tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlık çalışıyor.
Oyun ve provokasyonları takip ediyoruz. Sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız.
Ayrıntılar geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret edip Alevi dedeleri ve akademisyenlerle iftar programında buluştu.
CEMEVİNDE İFTAR PROGRAMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanında bulunan cemevini ziyaret etti. Erdoğan, burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle birlikte iftar yaptı.
Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, iftarda menüde mercimek çorbası, pilav, taze fasulye ve karpuz olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar sonrası Kerbela olayını anlattığını ifade eden Ayyıldız, cemevinde 5 mersiye okunduğunu ve gelenekleri gereğince güncel konuların burada gündeme getirilmediğini ifade etti.
Türbe ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiğini ve bu sırada taleplerini ilettiğini söyleyen Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hüseyin Gazi Dağı ve mağarasının ziyarete açılması isteklerini aktardığını söyledi. Cemevlerinin ibadethane sayılması taleplerini de Erdoğan ile paylaştığını söyleyen Ayyıldız, iftar için Türkiye'nin dört bir yanından gelen 16 Alevi dedesinin ve 90 kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte iftar yaptığını söyledi.
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