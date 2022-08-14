Milli Savunma Bakanlığından ’Kıbrıs’ açıklaması: Tek çözüm iki devletli yapı

"KAHRAMAN TSK ZULME SON VERMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

Yapılan açıklamada, geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar hatırlatılarak, "Rum terör örgütü EOKA, 1958'den itibaren sistemli bir şekilde Kıbrıs Türkü'ne yönelik saldırılara başlamış; bu saldırılar zamanla Türklere yönelik işkence ve acımasızca cinayetlerle soykırıma dönüşmüştür. Nitekim 23 Aralık 1963'te tüm dünyanın gözü önünde barbarca ve vahşice işlenen katliam 'Kanlı Noel' olarak hafızalara kazınmıştır. Teröristler ve onların korkak destekçileri uzun bir süre çocuk, kadın, yaşlı demeden soydaşlarımızı yok etmek üzere saldırılarını sürdürmüştür. Kahraman TSK, bu zulme son vermek ve yangın yerine dönen adada barışı sağlamak üzere Temmuz 1974'te harekete geçmiştir" ifadeleri kaydedildi.