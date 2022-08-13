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MSB: Ukrayna'dan mısır ve ayçiçeği tohumu yüklü 2 gemi hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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MSB: Ukrayna’dan mısır ve ayçiçeği tohumu yüklü 2 gemi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında; 12 bin ton mısır taşınan geminin İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşınan geminin de Tekirdağ’a gitmek üzere Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

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