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İzmir Menderes'te 5 büyüklüğünde korkutan deprem! Son depremler

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Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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İzmir Menderes’te 5 büyüklüğünde korkutan deprem! Son depremler

İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İzmir'in Menderes ilçesinde sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi. Peki, İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ayrıca aynı bölgede 06:18'te de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.08.14 06:24:22 37.9748 27.2008 7.6 -.- 4.9 4.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.14 06:18:48 37.9753 27.1850 10.7 -.- 3.8 3.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.14 05:37:46 36.6960 31.2225 24.8 -.- 1.9 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.08.14 05:21:58 38.7445 27.8007 9.6 -.- 2.3 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2022.08.14 05:12:34 37.5317 38.8400 5.1 -.- 1.5 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2022.08.14 05:11:19 37.2353 28.2857 5.0 -.- 1.0 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2022.08.14 03:25:57 36.9855 26.5980 7.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.14 03:08:24 39.6115 41.2168 8.0 -.- 1.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.08.14 02:43:03 37.4865 36.9932 6.1 -.- 1.3 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.14 02:30:29 38.9863 30.2265 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.08.14 01:26:17 38.9040 27.2757 9.8 -.- 2.7 -.- PINARKOY-(MANISA) İlksel


2022.08.14 01:12:24 34.9275 24.2468 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.14 00:47:44 37.8285 26.5390 7.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.14 00:06:09 36.4638 29.5680 25.7 -.- 2.6 -.- YUVACIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.08.13 23:44:30 40.1445 42.0575 18.7 -.- 2.0 -.- CAYIRDUZU-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.08.13 22:48:03 37.9285 27.5283 15.7 -.- 1.6 -.- DEREKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.08.13 22:47:28 37.8555 27.6852 29.8 -.- 1.3 -.- SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2022.08.13 22:41:26 40.6512 34.9468 16.4 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(CORUM) İlksel
2022.08.13 22:35:41 37.9940 27.4945 5.1 -.- 1.4 -.- HALKAPINAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.08.13 22:21:26 37.8430 27.0437 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.08.13 22:21:26)
2022.08.13 22:14:45 37.8943 27.5217 14.4 -.- 1.4 -.- DEREKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.08.13 21:42:23 37.2977 37.2197 0.0 -.- 1.7 -.- KOKSALAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.08.13 20:51:45 37.3902 29.1422 5.3 -.- 1.7 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel

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