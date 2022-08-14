İzmir Menderes’te 5 büyüklüğünde korkutan deprem! Son depremler

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ayrıca aynı bölgede 06:18'te de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi.