Başkan Erdoğan’dan Amasya protokolü ve pilotlarla hatıra fotoğrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nde Amasya protokolü ve savaş uçağı pilotlarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada protokol ve pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çorum programı öncesi uçağı Amasya Merzifon Havalimanı'na iniş yapan Başkan Erdoğan'ı Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer yetkililer karşıladı.
Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı'na kentin gelişimine yönelik sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Kaarahocagil ve Hasan Çilez ile Merzifon 5. Hava Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş'un da yer aldığı ziyarette Başkan Erdoğan, savaş uçağının önünde pilotlar ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaretin fotoğrafları Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi
- DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?
- EYT'li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK'ya dilekçe ile başvurun
- Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı?
- Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?
- 2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!
- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? 2022 GS Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar
- VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?
- Zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? 2022 trafik sigortası basamakları azami primleri son durum nedir?