14 Ağustos 2022, Pazar
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Saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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Saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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