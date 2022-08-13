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Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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