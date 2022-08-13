13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Son dakika: Şehit Teğmen Ömer Bağra için tören! Memleketine uğurladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: Şehit Teğmen Ömer Bağra için tören! Memleketine uğurladı

Son dakika haberine göre Kuzey Irak'ta teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Teğmen Ömer Bağra, Siirt'teki törenin ardından memleketine uğurlandı.

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