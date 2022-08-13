SON DAKİKA! Pençe-Kilit'te Teğmen Ömer Bağra şehit oldu
Son dakika haberleri | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Şehit haberi için MSB'den taziye mesajı yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit düştüğünü duyurdu.
Şehit haberi için MSB'den taziye mesajı yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
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