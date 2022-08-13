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Bayraktar TB2'lerin namı dilden dile yayılıyor! Haluk Bayraktar'dan flaş açıklama: Dev yatırım yapılıyor

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Bayraktar TB2’lerin namı dilden dile yayılıyor! Haluk Bayraktar’dan flaş açıklama: Dev yatırım yapılıyor

Özel tasarımı ,savaş deneyimi ve taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla Ukrayna'dan Türkiye'ye , Suriye'den Irak'a kadar farklı coğrafyalarda başarılara imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar için yeni yatırım yolda. Kurulacak yeni fabrikayla yerli SİHA üretme kabiliyeti katlanarak artacak.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna merkezli bir vakıfla yaptığı röportajda yerli SİHA'ların üretim bilgisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başlangıçta TB2 SİHA'dan yalnızca ayda 1 adet ürettiklerini belirten Haluk Bayraktar, bu rakamın şu anda 20'ye çıktığını söyledi. Peki şimdi üretim kabiliyetinde son durum ne? Şu anda ayda 20 adet Bayraktar SİHA üretilebiliyor.

ÜRETİM HATTI 3 YIL BOYUNCA DOLU!
Şimdiye kadar 22 ülkeyle Bayraktar TB2 ve 4 ülkeyle Akıncı ihracatına yönelik sözleşme imzalandığını vurgulayan Haluk Bayraktar BAYKAR üretim hattının 3 yıl boyunca dolu olduğunu açıkladı.

BAYKAR'ın hedefleri ise oldukça büyük. Bu nedenle üretim kapasitesi de her yıl artıyor. Gelecek yıl daha fazla Bayraktar TB2 üretmek istediklerini söyleyen Haluk Bayraktar 'Çok daha büyük miktarlarda Bayraktar TB2 SİHA üretmek istiyoruz. Bu amaçla şimdi bu konuda gerekli yatırımları yapıyoruz.' diye konuştu.

İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
2019 yılında yayımlanan Resmi Gazete'de BAYKAR'ın 600 milyon liralık yatırımla yeni bir insansız hava aracı ve akıllı sistemler üretim tesisi kuracağı açıklanmıştı. Bu tesisin üretim faaliyetleri hız kazandı. İstanbul Esenyurt'ta yapılacak 600 milyon liralık yatırımla 1122 ilave istihdam sağlanacak.

BAYKAR tarafından açılacak tesiste mevcut üretim kapasitesi de büyük oranda artacak. 2027 yılına gelindiğinde ise fabrikanın hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

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