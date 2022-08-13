Bayraktar TB2’lerin namı dilden dile yayılıyor! Haluk Bayraktar’dan flaş açıklama: Dev yatırım yapılıyor

BAYKAR'ın hedefleri ise oldukça büyük. Bu nedenle üretim kapasitesi de her yıl artıyor. Gelecek yıl daha fazla Bayraktar TB2 üretmek istediklerini söyleyen Haluk Bayraktar 'Çok daha büyük miktarlarda Bayraktar TB2 SİHA üretmek istiyoruz. Bu amaçla şimdi bu konuda gerekli yatırımları yapıyoruz.' diye konuştu.