Meral Akşener’e Nevşehir’de soğuk duş! Meydan bomboş kaldı

KONUŞMA YAPMAK İÇİN GELDİĞİ ALAN BOŞ KALDI

Tek tek dükkanları gezen Akşener daha sonra konuşma yapmak üzere seçim otobüsünün bulunduğu meydana geldi.

Akşener ve partililer burada hayal kırıklığına uğradı. Gezisini mini bir mitinge çevirme düşüncesinde olan İYİ Parti Lideri'ni dinlemeye gelenlerin alanı doldurmaya yetmediğini görüldü.