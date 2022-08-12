Meral Akşener'e Nevşehir'de soğuk duş! Meydan bomboş kaldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Nevşehir'de esnaf gezisinden sonra konuşma yapmak üzere geldiği alanın dolmaması dikkat çekti. O anlar kameraya böyle yansıdı.
2023 seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime 1 yıldan az bir süre kala muhalefet 6'lı masada pazarlığa otururken partiler de kendi içlerinde Anadolu'da esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
İl ziyaretlerine aylar öncesinden başlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener programı çerçevesinde Nevşehir'deydi. Avanos ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, esnafın ve vatandaşların şikayetlerini dinledi.
KONUŞMA YAPMAK İÇİN GELDİĞİ ALAN BOŞ KALDI
Tek tek dükkanları gezen Akşener daha sonra konuşma yapmak üzere seçim otobüsünün bulunduğu meydana geldi.
Akşener ve partililer burada hayal kırıklığına uğradı. Gezisini mini bir mitinge çevirme düşüncesinde olan İYİ Parti Lideri'ni dinlemeye gelenlerin alanı doldurmaya yetmediğini görüldü.
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