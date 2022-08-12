Suriye halkı Türkiye'nin yanında! Türk bayraklarıyla destek yürüyüşü düzenlendi
Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam yaşanan çirkin provokasyonun ardından bugün Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi. El Bab'da cuma namazı sonrasında bir araya gelen binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ile Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medyada yaptığı açıklamada "Cerablusta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Gösteriye katılan Suriye milli ordusu ikinci kolordu İkinci tümen Hamza Özel kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, "Şanlı Türk bayrağı, başta biz Suriyeliler olmak üzere tüm mazlumlara sığınak oldu. Ne zaman dara düşsek yanımızda oldu. Gerekirse senin bayrağın ve ülken uğruna canımızı feda ederiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'njn açıklamaları sonrası provakatif eylemlere sebep olan kişiler Şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yaptığını ifade eden Polat," türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu olayın arkasında PKK - PYD terör örgütlerinin uzantısı olduğunu biliyoruz.
Bu provakatif eylemlerin öncesinde de olduğu gibi şimdi ve daima Suriye'nin bütün kurumlarında Suriye geçici hükümetinde, yerel meclislerde SMO askeri karargahlarda ve terörden temizlenmiş olan tüm sokaklarda şanlı Türk bayrağını görmeye devam edeceksiniz" diye konuştu.
GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL
"Cerablusta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.
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