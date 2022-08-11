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Akşener'e cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Kadından imam olmaz ondan aday değilim

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Akşener’e cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Kadından imam olmaz ondan aday değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'deki bir esnaf ziyareti sırasında, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Aday olmayışına sebep olarak 'Kadından imam olmaz' diyen Akşener, "Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" diye konuştu.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz ortak bir kanıya varamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını partililer her fırsatta açıklarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına sıcak bakmadığını ifade etmişti.

"KADINDAN İMAM OLMAZ"

Bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e giden Akşener, esnafı ziyaret etti. Burada bir esnafın cumhurbşakanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Akşener, "Kadından imam olmaz" diye konuştu.

"ADAY DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını söyleyen Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" diye konuştu.

2018'DE ADAY OLMUŞTU

Akşener'in geçmişe bir gönderme yaptığı öne sürülen açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı, 2018 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

Bugünkü açıklamasıyla çelişen Akşener'in Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığı öne sürüldü.

İTTİFAK ORTAKLARI HDP AKŞENER'E KAPIYI KAPATMIŞTI

İYİ Parti'nin ittifak ortağı HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Akşener'in adaylığına kesin olarak kapıyı kapatmıştı.

Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını desteklemediklerini ifade eden Buldan, "Durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuşmuştu.

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