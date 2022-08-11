Akşener’e cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Kadından imam olmaz ondan aday değilim

"KADINDAN İMAM OLMAZ"

Bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e giden Akşener, esnafı ziyaret etti. Burada bir esnafın cumhurbşakanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Akşener, "Kadından imam olmaz" diye konuştu.