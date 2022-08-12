Esnafa ekonomiyi soran Akşener istediği cevabı alamayınca bozuldu: Vatandaşı ’oğlum’ diyerek tersledi

VATANDAŞI TERSLEDİ: "OĞLUM ONU SORMUYORUM"

Vatandaşın kurumda çalışan herkesin durumunun iyi olduğunu açıklaması ve geçinebildiğini vurgulaması üzerine İYİ Parti lideri, "Oğlum onu sormuyorum" diyerek esnafı tersledi.