Esnafa ekonomiyi soran Akşener istediği cevabı alamayınca bozuldu: Vatandaşı 'oğlum' diyerek tersledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de bir esnafı ziyaret etti. Burada işlerin nasıl olduğunu soran Akşener, "Allah'a çok şükür, iyi" yanıtını alınca bozuldu. Art arda sorduğu sorularla, esnafın hükümeti eleştirmesini bekleyen Akşener, vatandaştan istediği cevabı alamayınca "Oğlum" diyerek tersledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Niğde'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyaret etti.
"İŞLER İYİ" YANITINI ALDI YÜZÜ DÜŞTÜ
Bir restoran işletmecisiyle konuşan Akşener, işlerin nasıl gittiğini sordu. Esnaftan, "Allah'a çok şükür, iyi" yanıtını alan Akşener'in yüzü düştü.
İSTEDİĞİ CEVAP GELMEDİ ÜSLUP DEĞİŞTİ
Art arda sorularla ekonomi üzerinden esnafın hükümeti kötülemesini bekleyen Akşener, "Günlük ciromuz 5-6 bin lira" denilince üslup değiştirdi.
VATANDAŞI TERSLEDİ: "OĞLUM ONU SORMUYORUM"
Vatandaşın kurumda çalışan herkesin durumunun iyi olduğunu açıklaması ve geçinebildiğini vurgulaması üzerine İYİ Parti lideri, "Oğlum onu sormuyorum" diyerek esnafı tersledi.
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