12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Esnafa ekonomiyi soran Akşener istediği cevabı alamayınca bozuldu: Vatandaşı 'oğlum' diyerek tersledi

Esnafa ekonomiyi soran Akşener istediği cevabı alamayınca bozuldu: Vatandaşı 'oğlum' diyerek tersledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
Esnafa ekonomiyi soran Akşener istediği cevabı alamayınca bozuldu: Vatandaşı ’oğlum’ diyerek tersledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de bir esnafı ziyaret etti. Burada işlerin nasıl olduğunu soran Akşener, "Allah'a çok şükür, iyi" yanıtını alınca bozuldu. Art arda sorduğu sorularla, esnafın hükümeti eleştirmesini bekleyen Akşener, vatandaştan istediği cevabı alamayınca "Oğlum" diyerek tersledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Niğde'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyaret etti.

"İŞLER İYİ" YANITINI ALDI YÜZÜ DÜŞTÜ

Bir restoran işletmecisiyle konuşan Akşener, işlerin nasıl gittiğini sordu. Esnaftan, "Allah'a çok şükür, iyi" yanıtını alan Akşener'in yüzü düştü.

İSTEDİĞİ CEVAP GELMEDİ ÜSLUP DEĞİŞTİ

Art arda sorularla ekonomi üzerinden esnafın hükümeti kötülemesini bekleyen Akşener, "Günlük ciromuz 5-6 bin lira" denilince üslup değiştirdi.

VATANDAŞI TERSLEDİ: "OĞLUM ONU SORMUYORUM"

Vatandaşın kurumda çalışan herkesin durumunun iyi olduğunu açıklaması ve geçinebildiğini vurgulaması üzerine İYİ Parti lideri, "Oğlum onu sormuyorum" diyerek esnafı tersledi.

Akşener’den adaylık çıkışı: Kadından imam olmaz AKŞENER'DEN ADAYLIK ÇIKIŞI: KADINDAN İMAM OLMAZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA