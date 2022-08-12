12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hakkari'de PKK'ya darbe! Çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya darbe! Çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
Hakkari’de PKK’ya darbe! Çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen mağaralarda; ağır silah, el bombası ve patlayıcılarla birlikte çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA