12 Ağustos 2022, Cuma
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Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Adana’da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ’nün mahrem imamı tutuklandı

Adana'da, saklandığı evde operasyonla yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" tutuklandı.

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