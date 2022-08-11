11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti

e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
ABONE OL
e-Devlet Kapısı’nda kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, her geçen gün içeriği ve kalitesi gelişen e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısının 60 milyonu geçtiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA