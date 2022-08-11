11 Ağustos 2022, Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Çocuk ile kadınların bulunduğu 47 göçmen kurtarıldı

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Çocuk ile kadınların bulunduğu 47 göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik botun tespit edildiği ve içerisinde çocuk ile kadınların da bulunduğu 47 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

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