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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in ailesine başsağlığı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi.

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