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PKK'lı terörist Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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PKK’lı terörist Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberine göre PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

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