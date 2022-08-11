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Sözde üst düzey PKK'lı Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı İstanbul'da yakalandı

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 13:34
İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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