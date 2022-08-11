11 Ağustos 2022, Perşembe
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Sözde üst düzey PKK'lı Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı İstanbul'da yakalandı
İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.