10 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu rakam verdi: Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu rakam verdi: Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2022
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu rakam verdi: Osmangazi Köprüsü’nden 55,5 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayının 55,5 milyona ulaştığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA