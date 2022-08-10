10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Rekabet Kurulu'ndan elektrikli skuter firması Martı'ya soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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Rekabet Kurulu’ndan elektrikli skuter firması Martı’ya soruşturma

Rekabet Kurulu, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında tabi olduğu kanun maddelerini ihlal edip, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

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