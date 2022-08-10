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Başkan Erdoğan'a hakaret skandalında yeni gelişme! Biri CHP’li biri polis çıktı

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Başkan Erdoğan’a hakaret skandalında yeni gelişme! Biri CHP’li biri polis çıktı

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde Kadıköy'de, alkol alan bir gurubun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunması ile ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında CHP’li Meclis üyesinin oğlu Berkan Oral da bulunuyor.

Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

Sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Başsavcı İsmail Uçar'ın talimatı üzerine, küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Küfürlerin havada uçuştuğu o tezahüratlarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ağzı alınmayacak hakaretler edildi. Alkol alıp, Başkan Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi. Kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları sonucu iki kişinin kimlikleri tespit edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri CHP Meclis üyesi Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral ve polis memuru olduğu belirtilen İ.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başkan Erdoğan’a küfürlü tezahürata soruşturma BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA SORUŞTURMA

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