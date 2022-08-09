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Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan makarna devine soruşturma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan makarna devine soruşturma

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleciyici faaliyetlerde bulunduğı iddiasıyla soruşturma başlattı.

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