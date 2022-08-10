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Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe: 5 terörist daha öldürüldü

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne darbe: 5 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Böylece son 24 saatte 22 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, terör örgütü PKK mensubu 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TEK BİR ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"

1 GÜNDE 22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist, Irak'ın kuzeyinde de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde Mardin'de de 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde operasyon FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI BÖLGELERİNDE OPERASYON
8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK’lı! 8 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILAN PKK'LI!

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