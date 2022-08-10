Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne darbe: 5 terörist daha öldürüldü

"TEK BİR ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"